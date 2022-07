Casavatore, doppia vittoria giudiziaria del sindaco Maglione

Tutto ciò premesso, i due consiglieri comunali predetti proponevano separate opposizioni di terzo, avverso la medesima sentenza del Consiglio di Stato, perché affetta da nullità per violazione del diritto di difesa dei medesimi opponenti e comunque erronea. Uditi per le parti gli avvocati Annunziata Abbinente e Antonio Parisi il massimo tribunale amministrativo prendeva atto della costituzione nei due giudizi del candidato sindaco risultato vittorioso all’esito dell’appello predetto, Luigi Maglione, eccependo la tardività delle odierne opposizioni di terzo (perché notificate oltre i 30 giorni dalla conoscenza legale della sentenza d’appello), il difetto di legittimazione degli opponenti (perché non si erano costituiti nel primo grado di giudizio ove erano stati ritualmente notificati) e, in subordine, la revocazione della sentenza d’appello per mancato esame di un motivo di impugnazione riguardante 1 voto raccolto nella Sezione 9 . Con separate memorie difensive gli opponenti contrastavano l’eccezione di tardività dei rispettivi ricorsi, perché notificati in data 21 dicembre 2012, dopo che erano venuti a conoscenza della sentenza d’appello tramite l’atto di proclamazione dei nuovi eletti avvenuto solo in data 23 novembre dello stesso anno (atto quest’ultimo, peraltro, già autonomamente impugnato innanzi al TAR Campania).

Non sarebbe dunque degna di pregio invece – ribadisce il CS – la tesi del convenuto, in forza della quale la pubblicazione della sentenza nell’albo comunale farebbe decorrere il termine anche per le opposizioni di terzo (invocando, a conforto, la sentenza del TAR Toscana-Firenze, sez. II, 12 luglio 2016, n. 1160). Con atti di controdeduzione la difesa del Maglione ribadiva che il dispositivo della sentenza ora opposta è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di Casavatore dal 13 al 21 ottobre, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro 30 giorni “dalla conoscenza legale ai sensi degli artt. 108 e 130, comma 10, e 131, comma 4 c.p.a.” ovvero dall’ultimo giorno della pubblicazione. Dunque intempestiva è la notificazione delle opposizioni avvenuta in data 21.12.2021. Sulle difese e conclusioni in atti, i due giudizi per opposizione di terzo sono stati trattenuti in decisione all’udienza del 5 luglio 2022. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sulle riunite opposizioni di terzo, le ha dichiarate irricevibili compensando le spese.

Luigi Vanacore