Vomero: via Scarlatti e via Luca Giordano? No! “Via dei tavolini e delle sedie”

” Dopo le panchine, potrebbe toccare alle alberature e ai lampioni per i quali potrebbe essere chiesto lo spostamento per allocare altri ombrelloni, tavolini e sedie nei tratti pedonalizzati di via Scarlatti e via Luca Giordano – ironizza con amarezza Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero – che ha più volte denunciato la sparizione di diverse panchine, al cui posto sono poi comparsi gli arredi degli esercizi pubblici presenti nelle suddette strade, e che al riguardo ha realizzato un ricco dossier fotografico, a disposizione degli organi inquirenti, laddove finalmente venisse aperta un’indagine -. Oramai i veri padroni di queste due strade sono i titolari dei numerosi bar e pizzerie che hanno sostituito gli antichi e storici negozi presenti nelle due più importanti strade del quartiere. A questo punto bisognerebbe cambiare la loro denominazione e indicarle come “via dei tavolini e delle sedie””.

” E’ inaccettabile – aggiunge Capodanno – che la municipalità collinare, invece di occuparsi di far rispettare leggi e regolamenti, con le norme per la salvaguardia dei tratti di marciapiedi a disposizione dei pedoni, con particolare riferimento alle persone diversamente abili con problemi di deambulazione, e con l’eliminazione delle occupazioni abusive realizzate segnatamente nelle isole pedonali ma anche lungo diversi marciapiedi, al di fuori delle spazi concessi dall’amministrazione comunale, a fronte peraltro di una petizione, che ha già superato le 500 sottoscrizioni, per dire basta a “tavolino selvaggio”, presente alla pagina https://www.change.org/marciapiediliberi , si occupi di spostare le poche panchine rimaste nel quartiere per venire incontro alle richieste di alcuni commercianti della zona “.

” Il tutto a fronte del dato che proprio nelle isole pedonali sono scomparse diverse panchine non più ripristinate, dal momento che lo spazio è stato poi occupato proprio dagli arredi alcuni esercizi pubblici – sottolinea Capodanno- . La tecnica utilizzata è stata sempre la stessa. Prima la panchina veniva azzoppata tranciando uno dei piedi o rompendo lo schienale, poi veniva fasciata con del nastro bicolore e invece asportata, senza essere sostituita. Dopo pochi giorni, al posto della panchina, comparivano tavolini, sedie e arredi vari. Il tutto senza che risulti che gli organi competenti dell’amministrazione comunale abbia provveduto a denunciare l’accaduto, con la possibilità d’individuare gli autori del danneggiamento, per i provvedimenti consequenziali, anche avvalendosi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona “.

” Purtroppo queste sono le conseguenze di chi, in passato, ha deciso di chiudere, anche se solo sulla carta, visto che autovetture e motocicli continuano a transitare e a sostare a tutte le ore del giorno, alcuni tratti di via Scarlatti e di via Luca Giordano, senza peraltro realizzare nelle aree limitrofe parcheggi di destinazione – puntualizza Capodanno -. Operazione enfaticamente denominata pedonalizzazione ma che evidentemente tale non è, visto che gli spazi rimasti per i pedoni, i quali, per passeggiare, devono effettuare delle vere e proprie gimcane, sono ridoti all’osso “.

” Dopo la chiusura al traffico – aggiunge Capodanno – i proprietari dei locali commerciali presenti nei tratti di strada interessati hanno cominciato a far lievitare notevolmente i canoni di locazione, costringendo molti storici esercenti, che non avevano la possibilità di pagare canoni così elevati, ad andar via. Al loro posto sono arrivate perlopiù attività destinate alla vendita e alla somministrazione di cibi e bevande, in particolare bar e pizzerie, che sovente, a fronte di un locale al coperto di poche decina di metri quadrati, hanno occupato all’esterno uno spazio di molto superiore a quello interno, con dehors, ombrelloni, sedie e tavolini, ma anche con strutture fissate al suolo o poste su pedane che restano in sito 24 ore su 24 “.

” Il tutto – afferma Capodanno – con gravi disagi, più volte denunciati dai residenti, in un quartiere, il Vomero, che ha una delle più alte densità abitative del Paese se non di tutto l’orbe terracqueo, con ben 24mila abitanti per chilometro quadrato. Residenti che sono costretti, anche in questi giorni di calura, con finestre e balconi aperti per far circolare un poco d’aria,a subire l’inquinamento acustico determinato dagli schiamazzi e dagli assembramenti di avventori negli spazi all’aperto posti dinanzi agli esercizi pubblici, alcuni dei quali restano aperti anche per tutta la notte “.

Intanto per domani, lunedì 25 luglio, alle ore 10:30, è stata convocata una riunione del consiglio della municipalità collinare, con all’ordine del giorno le problematiche dell’occupazione del suolo pubblico sul territorio. Una riunione che si annuncia molto “infuocata”, visto che sui social è stata annunciata la partecipazione di diversi comitati e di residenti che faranno sentire la loro voce per dire basta a “tavolino selvaggio”.













