INCENDI, NAPPI (LEGA): “ENNESIMO ROGO AL CAMPO ROM DI SCAMPIA. CON SALVINI AL GOVERNO LO CHIUDEREMO”

“L’ennesimo rogo al campo rom di Scampia è uno schiaffo ai tanti napoletani perbene che devono convivere con una vera e propria bomba sociale. Sono anni che segnaliamo la pericolosità dei campi rom, luoghi insani, dove vivono centinaia di bimbi in condizioni vergognose e oltraggiose per una società civile. In Europa non esistono più, solo in Italia assistiamo ad una situazione al limite della legalità, del decoro e della salute. Con Matteo Salvini al governo smantelleremo quel campo. In Regione Campania, con il collega Zinzi, abbiamo presentato una proposta di legge per superare le anomalie dei campi rom sul territorio regionale. La maggioranza e De Luca fanno orecchie da mercante, evidentemente a qualcuno giova avere luoghi a zona franca. Con la Lega al governo mai più questa vergogna”. Così in una nota il consigliere regionale Severino Nappi, coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.













