Ottaviano’s got talent a Palazzo Mediceo: iscrizioni aperte

Sono ancora aperte le iscrizioni per la prima edizione di “Ottaviano’s got talent”, il talent show voluto dall’amministrazione comunale che si terrà nei giardini di Palazzo Mediceo il 31 luglio, con inizio alle 21. Fino alle 23.59 del 27 Luglio è compilare il seguente form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOo2cNxHjK-Fw_aLIUHmcoSLUqVlVN_FR0hLAK3K3I8mBKYg/viewform

per chiedere di partecipare alla manifestazione, indicando il talento che si intende portare in scena. La giuria farà una prima valutazione e contatterà i selezionati.

“Ottaviano’s got talent” sarà presentato da Carmen Ciniglio, con la partecipazione speciale di Mery Esposito e le incursioni di Daniele Ciniglio. In giuria, Gianni Sallustro, Saverio Miranda ed Errico Cutolo.

È possibile cimentarsi nel ballo, nel canto, nella recitazione o in qualsiasi forma di espressione artistica in cui si ritiene di avere un talento. Il vincitore avrà come premio un buono viaggio di 300 euro da spendere presso l’agenzia Befi Tour di Ottaviano.

«Sarà una festa bellissima, ma anche un modo per scoprire e valorizzare i nostri talenti, assieme ad artisti ottavianesi e vesuviano che si stanno facendo strada nel mondo dello spettacolo. È uno dei tanti eventi dell’estate a Ottaviano, ricca di appuntamenti», spiegano l’assessore agli eventi Biagio Simonetti e il sindaco Luca Capasso.













