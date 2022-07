Draghi a casa, il retroscena di Renzi: “Franceschini e Speranza volevano far fuori la Lega e hanno tramato con Conte”

130 Visite

Franceschini e Speranza hanno tramato per far cadere Draghi e sostituirlo con un governo Conte ter. È il retroscena raccontato da Matteo Renzi, ospite per presentare il suo libro nella masseria di Bruno Vespa a Manduria.

“Franceschini e Speranza sono andati da Conte dopo le dimissioni di Draghi a dirgli ‘è il tuo momento. Fai una giravolta e di’ che voti Draghi, e poi facciamo il Conte Ter a guida Draghi’, tentando di buttar fuori la Lega. Il risultato è stato che né la Lega né Conte hanno votato la fiducia e siamo andati a casa. Non ha sbagliato soltanto qualcuno: la colpa politica è di Conte, ma ci sono stati una serie di passaggi poco intelligenti anche da Pd e altri”.













