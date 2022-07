Napoli e provincia, gli arresti della polizia

158 Visite

Piazza Vittoria: sorpreso con la droga. Denunciato.

Stanotte gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foria hanno intimato l’alt ad un’autovettura con a bordo un uomo il quale, alla loro vista, ha continuato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti hanno inseguito il conducente fino a quando, giunto in piazza Vittoria, ha impattato contro un marciapiede dove è stato bloccato; inoltre, gli operatori, all’interno di un borsello, hanno rinvenuto 2 stecche di hashish del peso di circa 17 grammi e la somma di 590 euro.

L’uomo, un 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio; infine, gli è stata contestata una violazione del Codice della Strada per mancato fermo all’alt.

Napoli, 21 luglio 2022

Corso Arnaldo Lucci: eseguito un provvedimento per la carcerazione.

Stamattina i Falchi della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in corso Arnaldo Lucci, un 36enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 8 luglio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e ad una multa di 2000 euro per il reato di rapina commesso a Napoli il 28 gennaio scorso.

Napoli, 21 luglio 2022

Via Galileo Ferraris: tenta un furto in un albergo. Denunciato.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso una struttura alberghiera di via Galileo Ferraris per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno trovato due guardie giurate le quali hanno raccontato che, poco prima, avevano notato una persona che, dall’interno della struttura, stava consegnando diverso materiale ferroso ad un uomo posizionato all’esterno; i due, alla vista delle guardie giurate, si sono dati alla fuga ma uno di essi è stato bloccato.

Gli operatori hanno identificato l’uomo, un 53enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, e lo hanno trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso e di un pezzo di forbice, pertanto è stato denunciato per tentato furto aggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato e al decreto di espulsione dal territorio nazionale emessi rispettivamente dal Questore e dal Prefetto di Napoli nel 2014.

Napoli, 21 luglio 2022

Castellammare di Stabia: controlli straordinari.

Ieri gli agenti del Commissariato di Castellammare e personale della Polizia Municipale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia.

Nel corso dell’attività sono state identificate 88 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, controllati 48 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancanza della copertura assicurativa e della revisione periodica.

Napoli, 21 luglio 2022













