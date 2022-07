Infermiera minacciata, Rostan (FI): “Solidarietà a infermiera aggredita, 35ma aggressione da inizio anno in Campania. Più controlli e qualifica pubblico ufficiale a personale in servizio”

55 Visite

“L’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario registrata sabato sera all’ospedale Santobono di Napoli, è un segnale chiaro che bisogna fare qualcosa per arginare la deriva di violenza che si sta abbattendo su medici e infermieri in servizio negli ospedali, nei pronto soccorso e sulle ambulanze del 118. Tutta la mia solidarietà all’infermiera aggredita al Santobono nel corso della 35ma aggressione registrata nel 2022 in Campania. E parliamo solo di quelle denunciate. Da tempo sto chiedendo la presenza di presìdi fissi delle forze dell’ordine negli ospedali più bersagliati dai violenti per prevenire nuove aggressioni e se la mia proposta di legge fosse stata approvata al personale sanitario sarebbe stato riconosciuto lo status di Pubblico ufficiale in servizio. Una norma che rafforza le tutele, garantisce prevenzione e inasprisce le pene per gli aggressori”. Questo il commento di Michela Rostan, deputata di Forza Italia e Vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.













