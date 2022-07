493 Visite

Un grave incidente nella tarda serata di ieri in via San Rocco, in un punto spesso oggetto di analoghi sinistri, ovvero nella curva dove sono state installate diverse antenne per la telefonia mobile. Un ragazzo, da quanto si apprende, è stato trasportato in ospedale dai mezzi di soccorso. Sul posto anche i carabinieri. Seguono ulteriori dettagli.













