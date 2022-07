Stadio comunale Marano, Potere al Popolo: “Le briciole pubblicizzate dal deputato Caso”

STADIO COMUNALE DI MARANO!

È di oggi la nota stampa del parlamentare Andrea Caso in cui annuncia in grande stile lo stanziamento di 70.000 euro per la manutenzione dello Stadio Comunale di Marano.

Ma l’onorevole Caso lo ha visto lo stadio comunale di Marano in che condizioni è Pensa veramente che queste briciole servano a restituire lo stadio alla nostra comunità

Allora è il caso di fare un poco di chiarezza per evitare strumentalizzazioni e annunci che sanno tanto di presa in giro…

Era il 15 ottobre 2021 quando l’Onorevole Andrea Caso (all’epoca portavoce del M5S alla Camera, oggi fedele seguace di Di Maio) affermava, in seguito ad un colloquio avuto con i Commissari assieme al consigliere regionale Pasquale Di Fenza che “…a breve lo stadio sarà fruibile, pronto per essere restituito alla cittadinanza…”.

Ebbene, dopo 9 mesi lo stadio si presenta nelle condizioni che si possono vedere in foto (come riportato da Terranostranews): una vera e propria giungla, inutilizzabile e sempre più abbandonato.

Adesso dopo 9 mesi una nuova fanfara per le briciole che forse arriveranno!

Noi, intanto, nell’ultimo anno assieme alle atlete e gli atleti, le studentesse e gli studenti di Marano abbiamo organizzato iniziative locali e lanciato una petizione per richiamare l’attenzione della triade Commissariale che però è rimasta totalmente sorda alle richieste della nostra Comunità.

I cittadini e le cittadine di Marano sono stanche dei soliti proclami dei soliti politici che periodicamente si affacciano in città per non risolvere assolutamente nulla.

C’è bisogno di idee chiare e azioni concrete che possano, passo dopo passo, ridare dignità ad una città sempre più abbandonata e martoriata!

Ricordiamo che nei mesi scorsi il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato, nell’ambito del programma “Sport ed inclusione sociale” del PNRR, un avviso diretto a qualunque comune italiano che concerneva l’erogazione di 162 milioni di euro per la costruzione o la rigenerazione di complessi sportivi di interesse delle federazioni sportive nazionali, anche paralimpiche, per un massimo di 4 milioni di euro ad intervento.

E ricordiamo che avevamo fatto presente questa opportunità ai Commissari senza mai ricevere una risposta e allora a questo punto la domanda ci sorge spontanea: cosa ha fatto in tal senso il comune di Marano?

Ve lo diciamo noi: niente!