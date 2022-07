Marano, Caso: “La Regione stanzia 70 mila euro per lo stadio comunale”. Ma il deputato dimentica che il Comune ne ha persi centinaia di migliaia dai fondi Pics

Marano di Napoli, 14 LUGLIO 2022: On. Andrea Caso, deputato maranese della commissione antimafia e finanze, dichiara: “Sono felice di rispondere positivamente all’appello lanciato dall’Associazione delle Sentinelle Mariane della parrocchia di San Castrese riguardo la riqualificazione dello Stadio comunale. Grazie al lavoro in sinergia con la triade commissariale e con il vicepresidente della Regione Campania Bonavitacola, sono stati assegnati circa 70mila euro per la riqualificazione e il rifunzionamento dello Stadio. Da tempo seguo la vicenda e avevo promesso che ci sarebbe stata la massima attenzione sulla questione, oggi siamo riusciti a conseguire un altro importante risultato per la nostra città, dando un segnale chiaro: lo sport deve tornare nelle mani dei cittadini ed essere spazio di cultura e aggregazione per i giovani. Continueremo a lavorare a testa bassa per restituire ai maranesi ciò che per anni la mala politica gli ha sottratto”.