Marano, sui beni confiscati affidati e mai sfruttati ancora tante anomalie. I commissari hanno “paura” di rispondere alle nostre domande (scomode)

Sui beni confiscati, che il Comune continua ad ottenere dall’Agenzia Nazionale, permangono dubbi, anomalie, stranezze. Era lo scorso aprile quando segnalavamo, per l’ennesima volta, che un bene di via Marano-Quarto – che l’ente ha affidato oltre un anno fa alla cooperativa Samira – non veniva ancora utilizzato dalla stessa per i fini sociali previsti dalla legge. Sono passati altri 4 mesi e sulla vicenda c’è ancora silenzio. E’ normale? No. Abbiamo chiesto più volte al referente per i beni confiscati, ma finora di risposte ne abbiamo avute poche e anche poco chiare. L’ufficio patrimonio del Comune – che ha competenza in materia – non è ancora intervenuto. Insomma chi deve far rispettare la legge? Cosa si fa di questi beni? Li si affida e poi restano lì a deteriorarsi?

Un altro bene mai utilizzato è quello affidato, dieci anni fa, alla cooperativa Aggregarci, sempre in via Marano-Quarto. Dieci anni per mezza iniziativa. Anche su questo caso (abnorme) silenzio assoluto da parte del Comune, che dice di fare lotta alla camorra.

La verità è che i commissari – ai quali con atti formali e informali – abbiamo chiesto interviste hanno paura di confrontarsi con gli operatori del settore che conoscono le vicende del territorio e che possono fare (come sul caso della commissione paesaggio e su tanto altro) domande scomode che potrebbero metterli in difficoltà. Hanno paura del confronto? Lo dicessero chiaramente. Noi siamo sempre pronti con la forza dell’onestà intellettuale e del coraggio che (a noi) non è mai mancato.













