“Un milione di soldati per cacciare la Russia”. Il piano Zelensky per vincere la guerra

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto ai capi militari di elaborare dei piani per radunare una forza di un «milione» di soldati equipaggiata con armi occidentali con l’obiettivo di riconquistare i territori meridionali occupati dalla Russia. Ad annunciarlo il ministro della Difesa di Kiev, Oleksii Reznikov, precisando in un’intervista al Times che Zelensky ha ordinato ai suoi militari di riprendere le aree intorno alle coste del Mar Nero ritenendole vitali per l’economia del Paese













