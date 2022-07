Dl Aiuti passa alla Camera, ma il 5 Stelle non partecipa al voto

181 Visite

La Camera ha dato l’ok finale al dl Aiuti, su cui il governo ha posto la fiducia, con 266 sì e 47 no. I deputati del Movimento 5 Stelle non hanno partecipato alla votazione alla Camera, che ha dato l’ok finale al dl Aiuti, su cui il governo ha posto la fiducia, con 266 sì e 47 no. Il testo passa ora all’esame del Senato. Il capogruppo grillino alla Camera, Davide Crippa, aveva annunciato poco prima della votazione la scelta di disertare, anche se la scorsa settimana i deputati avevano votato la fiducia al governo. “Il nostro sostegno all’esecutivo è stato esplicitato con la fiducia. Oggi per questioni puntuali, pur rilevando l’utilità di parte delle misure, bocciamo i metodi e non parteciperemo alla votazione finale”, ha spiegato Crippa.azione. Il testo passa ora all’esame del Senato. Il capogruppo grillino alla Camera, Davide Crippa, aveva annunciato poco prima della votazione la scelta di disertare, anche se la scorsa settimana i deputati avevano votato la fiducia al governo. “Il nostro sostegno all’esecutivo è stato esplicitato con la fiducia. Oggi per questioni puntuali, pur rilevando l’utilità di parte delle misure, bocciamo i metodi e non parteciperemo alla votazione finale”, ha spiegato Crippa.













