Capuozzo: l’emergenza corrente elettrica sul territorio di Quarto sta mettendo a dura prova i cittadini

Ci uniamo all’appello lanciato dal consigliere regionale Domenico Brescia e a quello di Fulvio Martusciello coordinatore regionale di Forza Italia.

In questi casi bisogna lavorare tutti insieme, tutte le forze politiche del territorio, presenti e non in consiglio comunale, devono uscire con un’unica voce forte e decisa contro l’Enel.

Oltre ai disagi del quotidiano c’è gente ammalata in casa che rischia la vita, e la strumentalizzazione non aiuta nessuno.

Fare politica non vuol dire esclusivamente cercare delle colpe e dei colpevoli, questo lasciamolo fare all’attuale amministrazione, che lo ha come uso e costume quotidiano.

Per noi fare politica vuol dire esclusivamente fare gli interessi dei nostri cittadini.

Gettiamo via vessilli e bandiere, lavoriamo insieme nell’interesse di tutti, chiedendo con forza la risoluzione immediata del problema all’Enel, senza se e senza ma.