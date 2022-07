Marano, ancora polemiche sugli stagionali nei rifiuti e per la “scomparsa delle spazzatrici”

129 Visite

Ancora tante segnalazioni in redazione: che fine hanno fatto le spazzatrici che operavano su San Rocco? I cittadini della zona segnalano che sono scomparse da oltre 20 giorni. C’è polemica, come ogni anno, anche sull’individuazione degli stagionali. Grosse polemiche che richiederebbero approfondimenti da parte dei commissari – che ignorano completamente il tema – e di altre autorità. Ma sappiamo già che non avverrà.













