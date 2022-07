Sciopero taxi, l’Italia nella morsa di chi non vuole riformare nulla

85 Visite

È cominciato alle 8 lo sciopero nazionale di 48 ore dei tassisti che protestano contro l’articolo 10 del Ddl Concorrenza. A piazza della Repubblica, a Roma, è prevista la concentrazione dei conducenti delle auto bianche che sfileranno per le vie del centro per raggiungere piazza Venezia in corteo: arriveranno manifestanti da tutta Italia. Garantiti tutti i servizi sociali. La protesta arriva dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di mediazione in extremis al ministero dei Trasporti. Ad aderire alla mobilitazione la quasi totalità delle sigle sindacali.

Dopo la fumata nera del 27 giugno la viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, su delega del governo aveva nuovamente convocato i sindacati, ma il nuovo confronto, spiegano i rappresentanti della categoria, non ha avuto esito positivo “perché l’articolo 10 del ddl concorrenza non verrà stralciato ma modificato nelle parti non sostanziali. Siamo sempre più convinti – sottolineano – che la riscrittura delle norme per migliorare il settore debba avvenire non con una legge delega inserita in un ddl concorrenza, ma attraverso un provvedimento di confronto tra categoria, governo e sindacati”.













