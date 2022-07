Impianto C3, nuovo intoppo (video): ancora problemi idrici a Marano

80 Visite

Da stamani, in conseguenza dell’ennesimo guasto all’impianto C3 di via Marano-Quarto, in molte case di Marano manca di nuovo l’acqua. I motivi dell’ennesimo intoppo potrebbero essere ricondotti a un calo di tensione elettrica, ormai all’ordine del giorno a Marano e nei comuni limitrofi. Le cose, ad ogni modo, contrariamente alle dichiarazioni dei commissari, sono tutt’altro che risolte. Segue il video del disastro e dello spreco idrico di stamani.













