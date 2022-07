Marano, autolavaggi e abusi edilizi sfuggiti a lungo: un gestore abbatte un manufatto. Il giallo delle zone “rubate” al Comune, chi indaga?

478 Visite

Ripristinato, con un’autodemolizione, lo stato dei luoghi in un autolavaggio di via Gramsci, a Marano, nelle scorse settimane oggetto di sopralluoghi da parte di vigili urbani e carabinieri della locale compagnia. Il gestore, da quanto si apprende, ha rimosso un abuso consistente in un manufatto costituito da struttura portante in legno lamellare, copertura a due falde con sovrastanti tegole e murature in blocchi di laterizio. Il tutto ancorato alla sottostante piattaforma in cemento. Gli abusi, secondo la municipale, erano lì da tempo. Ma come al solito nessuno, per anni, ci aveva fatto caso.

In tutta quella zona, tra via Gramsci e via San Rocco, secondo molti cittadini e memorie storiche del territorio sarebbero state occupate da diversi esercenti illegalmente aree comunali, aree cosiddette standard che i palazzinari avrebbero dovuto lasciare al Comune in cambio delle concessioni. Ci sarà mai qualcuno che vorrà indagare? La domanda la inoltriamo al comandante Maiello e al comandante dei carabinieri Leso.













