Covid, boom a Napoli: servizi in tilt. Positivi a casa

I contagi Covid aumentano e il trend non si arresta. Nella morsa della variante Omicron sono finiti molti lavoratori che si occupano di servizi essenziali: raccolta rifiuti, trasporto pubblico e front office comunali. I positivi al Coronavirus nell’ultima settimana sono raddoppiati, basti pensare che al Comune di Napoli uno su tre è a casa con il Covid. «Un contagio a macchia di leopardo – spiega Roberta Stella, sindacalista del Csa – In tempo e per tempo abbiamo segnalato il rischio dovuto alla sottovalutazione della pandemia. Oggi che quotidianamente un dipendente su tre, quando ci va bene, si contagia, emergono tutte le criticità su regole di prevenzione e smart working».













