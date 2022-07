GIUGLIANO, ANCHE CERONE DICE ADDIO

137 Visite

Un altro addio. Anche Federico Cerone non farà parte del roster gialloblù in terza serie. Pochi minuti fa, il fantasista ex Savoia ha pubblicato un lungo messaggio social per salutare la piazza. Ve lo proponiamo in forma integrale:

“Eccoci qui… siamo arrivati al momento dei saluti!!! Da dove iniziamo? …Dalla fine, dal trionfo, dall’aver scritto la STORIA CALCISTICA di una città intera, dall’aver ridato sogni, entusiasmo e credibilità ad un popolo che ne aveva bisogno, e tutto questo fatto con estrema difficoltà ma con una grande professionalità, volontà ed unità di intenti. Abbiamo dimostrato di essere i più forti dall’inizio alla fine prima nella testa e poi sul campo. Purtroppo però a malincuore non sempre le situazioni e le idee vanno nella stessa direzione, anzi molto spesso si cambia complicandosi la vita poiché si da priorità a tutto fuorché al calcio giocato…ma questo è un capitolo a parte!

Vi lascio in una categoria superiore con la Vittoria del campionato ed una finale Scudetto, e credo che anche in questo caso il campo abbia dato tutte le risposte del caso!

Voglio salutare tutto il popolo del Giugliano Calcio sparso per tutta Italia, mandare un abbraccio e un grande ringraziamento anche a voi per aver contribuito alla Vittoria!!! Non per ultimo voglio ringraziare tutti i miei compagni, lo staff, la dirigenza e la società ma voglio fare una menzione particolare al SIGNOR FERRARO,signore vero e proprio, che non è mai sceso a compromessi con nessuno ed è andato dritto con le sue idee, GRAZIE!

Quello che ho imparato quest’anno è che la RICONOSCENZA È UN SENTIMENTO DEL GIORNO PRIMA, che mai come in questo momento calza a pennello! Lottate per tenervi stretto ciò che NOI abbiamo conquistato con il cuore. Forza Giugliano Calcio 1928“.













