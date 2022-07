Sole 365 sbarca al parco commerciale di Giugliano

150 Visite

Sole365 sta per sbarcare all’interno del Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano.

Giovedì 7 luglio, alle 10:00 aprirà infatti un nuovo punto vendita di 3.500 mq, che vedrà l’impiego di ben 200 risorse.

In occasione dell’inaugurazione, due buoni sconto per tutti i clienti dal valore di 5 euro utilizzabili al raggiungimento di 30 euro di spesa, un libro in omaggio dalla collana “Letture al Sole” con una spesa minima di 10 euro e 2000 coloratissime shopping bags per i primi 2000 clienti fortunati. Sempre con una spesa minima di 10 euro.













