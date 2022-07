Omicidio Willy Monteiro Duarte, attesa per oggi la sentenza

52 Visite

E’ attesa per oggi la sentenza di primo grado per il brutale pestaggio a Colleferro in cui il 6 settembre 2020 morì Willy Monteiro Duarte. La Corte d’Assise di Frosinone si deve pronunciare sulla richiesta di ergastolo avanzata dalla Procura per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi di Artena per aver causato la morte del 21enne capoverdiano. Nei loro confronti l’accusa è di omicidio volontario, così come per gli altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, per i quali è stata chiesta una condanna a 24 anni.

I due fratelli, esperti dell’arte marziale Mma, picchiarono per 50 secondi con colpi a ripetizione Willy, intervenuto per difendere un amico durante un banale diverbio all’esterno di un locale.













