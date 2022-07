NAPOLI: LONGOBARDI (FDI), SIAMO IN EMERGENZA SICUREZZA, SINDACO PROMUOVA CONVOCAZIONE URGENTE COMITATO ORDINE PUBBLICO

17 Visite

“Invito il sindaco Manfredi a richiedere una immediata convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Napoli Giorgio Longobardi, per il quale “la grave recrudescenza criminale di questi giorni, segno tangibile di una sostanziale assenza di risposte concrete, non può essere più affrontata con i soliti annunci, con qualche poliziotto in più per le strade di qualche quartiere”.

“I recenti fatti di Pianura, Fuorigrotta e Soccavo descrivono una vera e propria emergenza che va affrontata con interventi strutturali e determinanti – prosegue Longobardi -. E’ necessario riprendere e rilanciare i temi della riunione che circa quattro mesi fa abbiamo opportunamente posto sul tavolo della Prefettura con il vicepresidente del Consiglio comunale Salvatore Guangi ed il capo dell’opposizione Catello Maresca. A questo punto, auspico, che il Sindaco si faccia immediatamente promotore di una ulteriore riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica affinché possa essere data una risposta decisamente più dura, articolata ed efficace a questo dramma, attraverso una intensificazione dei servizi di controllo e il potenziamento di tutti gli strumenti investigativi, di prevenzione e repressione possibili”













