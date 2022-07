COVID CAMPANIA, 4837 CASI E 10 MORTI

91 Visite

IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 4.837 di cui: Positivi all’antigenico: 4.697 Positivi al molecolare: 140

Test: 12.835 di cui: Antigenici: 11.519 Molecolari: 1.316

Deceduti: 6 (*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573 Posti letto di terapia intensiva occupati: 33 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 540 (*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Crolla il numero di nuovi positivi ma cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus complice l’ormai tradizionale frenata dei tamponi domenicali. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 4.837 positivi su 12.835 tamponi esaminati, 5.241 in meno di ieri con 16.289 tamponi processati in meno. Di questi, 4.697 su 11.519 sono positivi al tampone antigenico mentre 140 su 1.316 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 37,69%, tre punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era al 34,6%.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS