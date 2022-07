Marano, emergenza idrica: per i commissari gli impianti funzionano regolarmente. Va tutto bene….per loro

215 Visite

Grazie al lavoro messo in campo dalla tarda serata di giovedì 30 giugno, tutti gli impianti della rete idrica comunale sono tornati in funzione fin dalle 13 del giorno successivo, venerdì 1 luglio. Il servizio è dunque in rapida normalizzazione.

Si ricorda che quest’ultima interruzione non ha alcuna correlazione con la precedente. Questa è stata infatti dovuta ad un abbassamento di tensione elettrica per la quale la Commissione ha prontamente scritto all’Ente gestore delle rete elettrica, per verificare e porre rimedio alle cause di tale inconveniente.

Sono stati rispettati i tempi annunciati ad inizio giugno e si continua con le attività di riparazione straordinaria finanziate dalla Regione Campania. Tutto questo nelle more dell’attuazione di quanto programmato nel bilancio 2022-2024 che prevede l’investimento di oltre 4,8 milioni di euro per l’efficientamento della rete idrica.

Nota stampa Comune di Marano













