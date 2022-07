Frattamaggiore, gli danno fuoco mentre parla a telefono con la fidanzata

243 Visite

E’ stato cosparso di liquido infiammabile e poi dato alle fiamme, mentre seduto su una panchina di legno era impegnato in una video chiamata a con la sua fidanzata. Unica testimone di un tentativo di omicidio commesso con una ferocia inaudita. E’ accaduto a Frattamaggiore, poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì scorso, in Viale Tiziano, la main street di un complesso di edilizia popolare. La vittima, Nicola Lupoli, 36 anni, del posto, di professione “svuota cantine“, che non si è accorto di nulla visto che il suo, o più di un aggressore, hanno agiato alle sue spalle, fino a quando non sono divampate le fiamme innescate con un accendino. E sebbene nel giro di pochi secondi si sia trasformato in una vera e propria torcia umana, ha avuto la forza e il sangue freddo di rotolarsi per terra. Un gesto che in qualche modo ha smorzato l’impeto delle fiamme che lo avevano avvolto dalla testa fino alla cintola. Le grida di aiuto hanno fatto accorrere i residenti della zona che hanno prestato i primi soccorsi, tentato più volte di spegnere le fiamme.













