Arzano, PNRR come opportunità di sviluppo per il territorio. Professionisti a confronto alla don Geremia Piscopo

PNRR come opportunità di sviluppo per il territorio. Professionisti a confronto alla don Geremia Piscopo. Si è svolto ieri pomeriggio, presso l’Istituto Don Geremia Piscopo in via Napoli e una grande partecipazione di professionisti e cittadini, l ‘evento organizzato dall’Associazione progetto Polis sul piano nazionale di ripresa e resilienza con il patrocinio oltre che dei vari ordini professionali intervenuti, del Comune di Arzano. Il convegno introdotto dal Presidente dell’Associazione progetto Polis, l’avvocato Marco Iannaccone, ha visto gli interventi del Prof. Ing. Edoardo Cosenza, Presidente Ordine Ingegneri di Napoli; Prof. Arch. Leonardo Di Mauro, Presidente Ordine Architetti di Napoli; Dott. Francesco Matacena, Presidente Ordine Commercialisti di Napolì Nord; Avv. Francesco Castaldo, Presidente Ordine Avvocati di Napoli Nord e del Geom . Maurizio Carlino, Presidente Collegio Geometri di Napoli. Sono intervenuti, oltre alla sindaca Cinzia Aruta, l’ Arch. Domenico Ceparano, Vice Presidente Ordine Architetti Napoli che ha spiegato il ruolo delle professioni nell’attuazione del PNRR e le occasioni di lavoro offerte dai bandi. Il Dott. Guido Rossi, invece, commercialista Odcec Napoli Nord ha introdotto l’argomento sulle modalità di accesso ai fondi per gli Enti Locati. Intervento cnhe dell’Avv. Rosa Cecere, segretario dell’Ordine degli avvocati di Napoli Nord con il PNRR e la professione legale. Presenti all’evento il vicesindaco Fabio Gallo, gli assessori Ernesto Pollice, Giuseppe Vitagliano, Gennaro De Mare, Maria Teresa Anbate, Maddalena Tramontano e i consiglieri Giuseppe Maisto e Luigi Rosati. Presenti molti ex amministratori. Ha moderato l’incontro-dibattito l’Ing. Raffaele De Rosa, Vice presidente Ordine ingegneri di Napoli.

Pasquale Sarnataro













