Elezioni nazionali 2023, in Regione c’è già chi scalpita e si oppone al disegno di De Luca. Anche Di Fenza vorrebbe provarci

254 Visite

Si avvicinano le elezioni nazionali e gli esponenti dell’area moderata campana scalpitano per accaparrarsi un seggio alla Camera o al Senato. E’ quanto si evince da fonti vicine al Consiglio Regionale. Alcuni alleati del Governatore Vincenzo De Luca starebbero già lavorando sotto banco per ambire al salto. Gli stessi, a questo punto, non risponderanno quasi sicuramente alla “chiamata alle armi” dello Sceriffo che non nasconde le sue ambizioni: l’ex sindaco di Salerno, infatti, vorrebbe proporsi come leader di una nuova area riformista, chiedendo l’appoggio di tutta la mega coalizione “civico moderata” che ha stravinto alle scorse regionali.

Qualcuno però ha risposto picche alla proposta di De Luca e, tra questi, figurerebbe anche il consigliere regionale dei Moderati Pasquale Di Fenza. L’esponente maranese starebbe lavorando sull’asse Napoli/Roma, in vista delle Politiche, per strappare un seggio tra Montecitorio e Palazzo Madama per sé o in alternativa per il Segretario Regionale del suo partito Enzo Varriale. Di Fenza, insieme ai suoi colleghi di maggioranza Mocerino, Frezza e Sommese, vorrebbe ritagliarsi uno spazio politico proprio svincolandosi dai deluchiani. Operazione non facile, quella del centrista, proprio perché troppi sono coloro che vorrebbero candidarsi e pochi sono i seggi disponibili considerando anche il taglio dei parlamentari che ha ridotto drasticamente il numero di deputati e senatori eleggibili.

Di Fenza è però un politico a cui non manca il pizzico di fortuna: un anno fa fu eletto in Regione, grazie a un’incredibile serie di combinazioni, con poco meno di 2.500 voti, facendo storcere il naso ai tanti rimasti a casa con più di 10mila preferenze. In un’estate già infuocata di per sé, a scaldare gli animi a Santa Lucia, si aggiunge il fuoco amico degli alleati del Governatore che, forse, vorrebbero ritagliarsi spazi autonomi, sgambettando proprio De Luca che intanto lavora per “sistemare” Piero nei palazzi romani.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS