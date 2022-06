MELITO DI NAPOLI: Blitz anti-droga. Carabinieri arrestano spacciatore e vedetta

99 Visite

I carabinieri della tenenza di Melito e quelli del nucleo operativo e radiomobile di Marano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Mario Castellano e Antonio Agerola, di 39 e 44 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Erano nel parco Monaco di Melito, Castellano si occupava di monitorare la zona per evitare controlli, Agerola era colui il quale smerciava lo stupefacente.

Addosso al 44enne i militari hanno trovato 12 dosi di cocaina, 9 di hashish e 40 bustine di marijuana. Anche banconote, 220 euro in contante ritenuto provento illecito.

Entrambi sono finiti in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

Castellano Mario, nato a Napoli il 23.06.1980 e residente a Nola

Agerola Antonio, nato a Napoli il 20.06.1977 e residente a Napoli













