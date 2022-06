Quarto, beni confiscati: oggi la consegna di Villa del Sole

115 Visite

Beni confiscati, oggi a Quarto la consegna di Villa del sole, la struttura appartenuta al boss Salvatore Cerrone. Il progetto si articola in due interventi: 1. Centro di Accoglienza per Donne Maltrattate (Casa Rifugio) che opera come casa di accoglienza per sostenere le donne vittime di violenza e abuso intra ed extra familiare e i loro figli minori garantendo loro un luogo sicuro dove sottrarsi alla violenza e riflettere sulle situazioni e sui vissuti. Il centro di accoglienza è aperto tutti i giorni con continuità di orario e per tutti giorni dell’anno garantendo una disponibilità all’accoglienza anche in situazioni di emergenza. 2. Centro antiviolenza (CAV): Il centro consente di intraprendere un percorso risolutivo di uscita dalla situazione di difficoltà attraverso un ampio ventaglio di opportunità, di una rete di supporto per sé ed i propri figli e la costruzione dell’autostima. Promuove, inoltre, sul territorio la diffusione di una cultura innovativa in relazione alla violenza di genere attraverso percorsi formativi e informativi. Intraprende azioni di ricerca, di analisi culturale.













