MARANO, DRAMMA ACQUA (VIDEO). IL COMUNE ALZA BANDIERA BIANCA: NESSUN INTERVENTO, NESSUNO A LAVORO. “ARRANGIATEVI!”

Nessun intervento, nessuno a lavoro. L’acqua manca di nuovo, da ieri, in tantissime zone: la gente si rivolge agli organi di stampa, a noi in primis, perché sa che il Comune è latitante, non esiste. Nonostante le centinaia di segnalazioni di ieri, nessun intervento è stato eseguito o programmato all’impianto o agli impianti idrici. Niente di niente. L’ente cittadino ha deciso che dobbiamo arrangiarci da soli o rassegnarsi e intanto, anche stamani, migliaia di litri d’acqua in fumo dall’impianto di via Marano-Quarto. Si salvi chi può. Noi la soluzione l’abbiamo proposta: chiedere le dimissioni dei commissari con una grande manifestazione. Chi preferisce aspettare, aspetterà invano.













