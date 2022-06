67 Visite

Il Touring Club Italiano sceglie il Cammino di San Nilo in Campania per la storica iniziativa nazionale La Penisola del Tesoro. Sabato 11 e domenica 12 giugno, infatti, la Regione Campania ospiterà l’evento nazionale del Touring Club Italiano lungo lo spettacolare Cammino di San Nilo all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per sensibilizzare abitanti e turisti a vivere un’esperienza di profonda conoscenza e valorizzazione del territorio. I cammini sono percorsi reali e ideali che uniscono persone, storie, attività produttive del territorio e che concorrono alla creazione dell’identità italiana.

Il Touring Club Italiano, all’interno del programma “Cammini e Percorsi” e in virtù del Protocollo d’Intesa firmato con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni intende rafforzare le azioni di valorizzazione e proporre la certificazione del Cammino di San Nilo in Campania.

La Conferenza Stampa, che si terrà mercoledì 8 Giugno presso la Sala Nassiriya del Consiglio Regionale, sarà anche l’occasione per fare il punto sulla programmazione turistica e sulla proposta di legge regionale sui cammini e sugli itinerari culturali a cura dell’On. Tommaso Pellegrino.

Interverranno:

Felice Casucci – Assessore al Turismo della Regione Campania

Giovanni Mensorio – Presidente della Commissione Turismo della Regione Campania

Tommaso Pellegrino – Consigliere Regionale e Commissario del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Cono D’Elia – Già Vice Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Vice Sindaco del Comune di Morigerati “Bandiera Arancione”

Giovanni Pandolfo – Consigliere Nazionale del Touring Club Italiano e Console Regionale per la Campania

Enrico Andria – Console del Touring Club Italiano e Coordinatore del Club di Territorio di Salerno

Secondo Squizzato – Console del Touring Club Italiano per la Costiera Amalfitana e Responsabile della manifestazione sul Cammino di San Nilo

Settimio Rienzo – Ideatore del progetto “Cammini Bizantini” e Vice Presidente Associazione Gazania Aps

