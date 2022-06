218 Visite

Bob cut della ditta dei rifiuti, come ci segnalano alcuni cittadini, nel rimuovere i rifiuti distrugge anche una condotta all’altezza di via Marano-Pianura (curve del castello). Fuoriesce acqua e si rende necessario l’intervento dell’ufficio tecnico comunale. Speriamo in un celere intervento.













