Marano, in via Borsellino (stremati dalla strafottenza del Comune) i cittadini pagano di tasca propria per la pulizia del verde pubblico

In via Paolo Borsellino, in alcuni tratti, i residenti hanno contattato e pagato di tasca propria (almeno 30 euro a famiglie) ditte e persone per la pulizia del verde pubblico, spendendo non poco. Il fai da te in assenza di interventi da parte del Comune. Badate bene: la ditta del verde c’è, ha un appalto in essere con il Comune, ma sono quattro gli operatori al lavoro e non riescono a coprire -nonostante l’impegno – tutto il fabbisogno territoriale.













