181 Visite

Ieri sera a Giugliano in Campania verso le 23.30 i Carabinieri della locale Compagnia – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Palumbo nr. 39. Poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Rinvenuti nella serranda del locale Piccoli Passi Outlet 5 fori. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS