Marano, perdite idriche e ancora carenze in tante zone della città. “L’acqua non è ancora tornata”

Gentile direttore, più di un mese fa segnalai questa perdita idrica in via Verdi nei pressi della scuola, perdita che ha provocato anche uno sprofondamento della strada. I tecnici della fibra ottica circa due mesi fa segnalarono la perdita al Comune, segnalazione ovviamente caduta nel dimenticatoio. Data l’emergenza idrica perenne, un Comune “normale” si sarebbe mosso il giorno dopo, anche perché non sembra una riparazione particolarmente complicata. Ma come sappiamo, siamo a Marano, ovvero nel “quarto mondo”.