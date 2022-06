TORRE ANNUNZIATA: Controlli “alto impatto” dei Carabinieri. Due arresti e una denuncia

84 Visite

Controlli a tappeto nel comune di Torre Annunziata e in quelli limitrofi. I carabinieri della locale compagnia hanno identificato 88 persone e passato al setaccio 37 veicoli, notificando 12 contravvenzioni al codice della strada ad altrettanti automobilisti incoscienti. Un quarantunenne*, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Boscoreale è stato arrestato perché trovato a bordo di una Fiat Punto nel comune di Trecase. È ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Nel Comune di Poggiomarino un 31enne di origini marocchine** è finito in manette perché risultato, durante un controllo alla circolazione, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2017 dal tribunale di La Spezia. I reati contestati sono furto con strappo lesioni e percosse. L’uomo è stato portato in carcere nel penitenziario di Poggioreale. Denunciato un uomo, classe 75 di Boscoreale, trovato in possesso di 6 g di marijuana divisi in dosi e 340 euro in contante ritenuto provento illecito.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni

*CRESCENTINI Salvatore nato a Torre Annunziata il 23.06.1980, residente a Boscoreale

**BOUJIM Yakoub nato in Marocco il 28.02.1991, senza fissa dimora













