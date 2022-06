ACQUA MARANO, ULTIMATO INTERVENTO ALL’IMPIANTO: L’EROGAZIONE RIPRENDERA’ NELLE PROSSIME ORE

755 Visite

Dall’impianto di San Rocco giungono notizie confortanti (ma le prendiamo e le scriviamo sempre con il beneficio del dubbio conoscendo le dinamiche territoriali): l’intervento alle pompe, seppur parziale (messa in funzione di due pompe su tre) è stato ultimato e l’acqua dovrebbe tornare nelle case nelle prossime ore. Bisognerà sperare che regga nelle more della riparazione dell’altra non in funzione. Questo è ciò che dicono i tecnici, ma la nostra esperienza ci porta a ritenere che per regolarizzare il flusso ci vorranno parecchie ore. Anche l’altra volta dissero poche ore e poi ce ne vollero parecchie, anche più di mezza giornata. La raccomandazione è quella di non sprecarla, quando e se arriverà, e di farne un uso adeguato.













