POZZUOLI: Bowling sotto sequestro perché senza licenza. Controlli dei Carabinieri

I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno sequestrato il “Big One Bowling”di Via Campana e denunciato il legale rappresentate della società che lo gestisce. Secondo quanto riscontrato dai militari, l’attività era priva di licenze e quindi abusiva. Assente anche la certificazione di agibilità della struttura e quella che dimostrava la presentazione della SCIA per somministrare alimenti e bevande.

Il sequestro rientra nei servizi predisposti sul territorio per una movida sicura. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni













