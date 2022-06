MARANO E IL DISASTRO ACQUA: TRE AUTOBOTTI DISLOCATE SUL TERRITORIO. SUI TEMPI DI RIPRISTINO SI BRANCOLA NEL BUIO

411 Visite

Di notizie certe nemmeno l’ombra, come abbiamo più volte scritto e ribadito in questi giorni. Dal comando della polizia municipale riferiscono che oggi tre autobotti (regionali) saranno dislocate sul territorio, più precisamente nei pressi del Pip, in via Borsellino e nei pressi della parrocchia San Castrese. Sono le uniche certezze di giornata, per ora, mentre migliaia di persone – ancora una volta – sono costrette a subire disservizi e disagi di ogni genere. Disastri provocati da 30 anni di mal governo cittadino, oggi affrontati con lentezza e scarsa incisività dai commissari alla guida del municipio.













