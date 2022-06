Furore (Salerno), bimbo di 13 mesi ingerisce liquido insetticida: è grave

141 Visite

L’ambulanza, scortata dai carabinieri per superare il traffico dovuto alla Regata Storica delle Repubbliche Marinare, ha trasportato il piccolo al Pronto Soccorso dell’ospedale “Costa d’Amalfi” di Ravello. Lì il bimbo, arrivato in condizioni di salute già gravi, è stato assistito dal rianimatore che ha provveduto a intubarlo e stabilizzarlo.

Successivamente il piccolo, sempre assistito dal rianimatore, è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al porto di Maiori per il trasferimento in elisoccorso a Napoli.













