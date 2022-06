MARANO, I CITTADINI SI SCUOTINO. BISOGNA CHIEDERE LE DIMISSIONI DI QUESTI COMMISSARI (NON SOLO PER IL CAOS ACQUA)

242 Visite

Bisogna scendere in piazza e chiedere le dimissioni dei commissari alla guida del Comune. E non solo (e basterebbe già questo) per la vergogna acqua, originata dalle deficienze e “mariulamme” del passato, ma anche per tante altre vicende che solo questo giornale (altro che partiti ed ex consiglieri traffichini e iper presenzialisti) ha più volte narrato: il Pip, il Galeota, i furti d’acqua, la commissione paesaggistica, le strade, la pubblica illuminazione, lo stadio e tanto altro. Vergogne infinite. Noi lo scriviamo dal primo mese che Marano (città tra le più ostiche della regione) non fa per loro. Noi lo abbiamo sempre scritto, come scrivevamo che Visconti non era cosa, come lo scrivevamo di Liccardo, dell’ex commissario Reppucci e anche della giunta Perrotta. E siamo stati gli unici a mettere in evidenza e a parlare delle inchieste giudiziarie che coinvolgono Mauro Bertini e delle tante vicende oscure e inquietanti delle sua gestioni. Questi commissari non hanno le competenze, le risorse e il piglio necessario per porre rimedi ai disastri del passato. Vadano a casa! Marano necessita di un cambio radicale: via i vecchi politici e via i commissari. I cittadini lo hanno capito? Lo capiranno?













