Poule scudetto, il Giugliano stende anche la Gelbison e passa il turno

Inizia la gara. Al 3’ ci prova De Rosa, para D’Agostino. Gara combattuta ma prova di occasioni da rete, condizionata dal gran caldo. Al 34’ ancora il numero otto ospite dalla distanza, blocca l’estremo difensore. Al 41’ affonda la Gelbison, ma l’azione si chiude con un nulla di fatto. Un minuto più tardi Gentile per Ferrari che si coordina bene ma trova la rete non di molto. Al 45’ grande occasione per la squadra di casa, che però non riesce a sbloccare la gara. Sul capovolgimento di fronte Scaringella si presenta a tu per tu con D’Agostino che salva. Finisce il primo tempo sul risultato di 0-0.

Inizia il secondo tempo. Al 6’ ci prova Ferrari, palla fuori. Al 17’ ci prova il neo entrato Faella, ribatte Poziello Ciro. Al 26’ Giugliano in vantaggio con la rete di Poziello Ciro. Al 32’ occasione Gelbison, testa di Marchetti, palla sulla traversa. Al 43’ grande occasione per la squadra di casa, il colpo di testa si spegne di poco a lato. Termina così la gara con il risultato di 1-0 per il Giugliano che vince il suo girone e passa alle semifinali della Poule Scudetto.

Gelbison: D’Agostino, Onda, Uliano, Gagliardi, Conti, Chinnici, Fornito, Marchetti, D’Angelo, Ambro, Ortolini (13’st Faella). A disposizione: Gesualdi, Ferrante, Pipolo, Cardore, Di Fiore, Barbetta, Khoris. Allenatore: Gianluca Esposito.

Giugliano: Baietti, Boccia (34’st Caiazzo), Ceparano (27’st Zanon), Poziello Ciro, De Rosa, Ferrari (27’st Rizzo), Abonckelet, Gentile, Poziello Raffaele (41’st Gomez), Mazzei, Scaringella (43’st Kyeremateng). A disposizione: Costanzo, Cerone, Vivolo, Biasiol. Allenatore: Giovanni Ferraro.

Marcatori: 26’st Poziello Ciro (G).

Ammoniti: 29’st Zanon (G).

Espulsi:

Recupero: 2’pt; 5’st.