Domenica 5 giugno, a Marano, gara regionale di bocce “Memorial Napolano Pasquale”, meglio noto come “Scauzone”. Parteciperanno 195 giocatori di tutta la Campania. La manifestazione prenderà il via alle ore 9 nel bocciodromo comunale Belvedere-San Rocco di via Castelbelvedere. Il consiglio direttivo e il presidente Gaetano Sciccone invitano la cittadinanza maranese a seguire l’evento. L’ingresso è gratuito.