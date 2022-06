Marano, gita scuola Socrate-Mallardo. Izzo fa chiarezza dopo alcune polemiche sulla vaccinazione: “Abbiamo chiesto il tampone per poter partire”

66 Visite

La scuola Socrate-Mallardo, in relazione ad alcune polemiche sorte per il viaggio di alcuni studenti (medie) in Puglia, precisa – per bocca del professor Izzo – che non è stato richiesto agli alunni di essere in regola con la vaccinazione ma di eseguire, prima della partenza in pulmann, un tampone che attesti la non positività al Covid.

Qualche genitore, che ha scritto in redazione, ha riferito invece che fosse necessario – ai fini della gita – essere in regola con la vaccinazione Covid e che alcuni ragazzi non hanno potuto pertanto partecipare. Da qui la necessità di interpellare i vertici scolastici. Restiamo a disposizione per eventuali integrazioni e ulteriori spiegazioni degli interessati, scuola o genitori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS