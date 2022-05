Calvizzano, oggi la manifestazione per la pace

80 Visite

Con la presente, invitiamo le istituzioni, Parroco di Calvizzano Don Ciro, Sindaco di Calvizzano, Presidente del Consiglio Comunale, l associazioni presenti sul territorio e tutti i cittadini alla manifestazione DELLA PACE, che si terrà martedi 31 maggio 2022, alle ore 18.00, presso la PARROCCHIA San Giacomo, giardino della Chiesa.

I promotori di questa iniziativa intendono favorire un momento di riflessione e di confronto tra i Cittadini, le Istituzioni e le Associazioni del Territorio, relativamente alle parole di Papa Francesco per la costruzione della PACE, “Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo.”

Nel corso dell’evento ci sarà una raccolta alimentare di generi di prima necessità, per aiutare le famiglie ucraine, (pasta, olio, scatolame). I prodotti saranno raccolti nella Parrocchia San Giacomo prima della manifestazione.

In considerazione del potenziale interesse che potrà riscuotere il nostro progetto, confidiamo nella Sua partecipazione e sul Suo proficuo contributo alla definizione dei temi in discussione.

