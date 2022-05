Marano, all’asta la tabaccheria (confiscata) di via XXIV Maggio. Si parte da una base di 205 mila euro

605 Visite

Sarà messa all’asta il prossimo 9 giugno la tabaccheria di via XXIV Maggio confiscata dallo Stato, con sentenza definitiva dell’anno 2019, alla famiglia Simeoli. L’avviso pubblico è stato emanato dall’Agenzia nazionale per i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata. Le domande possono essere presentate entro il 7 giugno, mediante raccomandata, all’Agenzia con sede a Napoli in via Concezio Musil. L’offerta minima non deve essere inferiore ai 205 mila 95, 22 euro. Il rilancio può essere effettuato con un minimo di 5 mila euro. Il deposito cauzionale è pari al 10 per cento del prezzo offerto. L’Agenzia Nazionale verificherà, prima dell’assegnazione, i requisiti antimafia dell’acquirente e dei suoi congiunti fino al terzo grado: se hanno a carico procedimenti penali, condanne o misure di prevenzione. Il contratto è risolto in automatico se nell’arco dei tre anni successivi all’acquisto il soggetto acquirente dovesse essere destinatario di procedimenti penali per associazione mafiosa o di altre misure di prevenzione. Il subaffitto potrà essere effettuato, dopo 3 anni dall’acquisto, ma previo via libera (e verifiche sui nuovi acquirenti) della suddetta Agenzia.













