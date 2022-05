Napoli, rione della Bussola: sequestrata droga e un’arma

70 Visite

Domenica sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via della Bussola hanno notato, nei pressi di uno stabile, un gruppo di persone che, alla loro vista, si sono date alla fuga nelle vie limitrofe facendo perdere le loro tracce.

I poliziotti hanno effettuato un controllo nell’edificio e, all’interno di un atrio che conduce ai box, hanno rinvenuto una busta contenente 6 stecchette di hashish del peso di circa 8,2 grammi, un altro involucro con vari pezzetti della stessa sostanza per circa 13 grammi, 35 bustine contenenti circa 35,3 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Inoltre, tra alcuni cumuli di materiale di risulta, hanno trovato una pistola BBM 315 Auto cal.8 priva di matricola con 3 cartucce cal. 22.

Tutto il materiale è stato sequestrato.













