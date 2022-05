Napoli centro: controlli a Piazza Dante. Denunciato un 18enne a via Toledo

62 Visite

I Carabinieri della compagnia Napoli centro ieri sera e fino a tarda notte sono stati impegnati nella zona della movida partenopea.

Denunciato a piede libero un 18enne incensurato della Pignasecca che, controllato alle 3 passate mentre percorreva via Toledo a bordo del suo scooter, è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla lungo 13 centimetri. Il giovane risponderà di porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica sono stati importanti i controlli a Piazza Dante dove 9 “centauri” sono stati sanzionati per aver lasciato il proprio scooter in divieto di sosta. Un altro invece era senza assicurazione mentre un mezzo è stato rimosso perché già sequestrato.

Molti i giovani presenti di età compresa tra i 20 e i 30 anni e 2 ragazzi sono stati sopresi con modiche quantità di droga e segnalati alla Prefettura quali assuntori.

Diverse le contravvenzioni al codice della strada con molti ragazzi ostinati nel non indossare il casco, 3 gli scooter sequestrati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS