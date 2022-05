L’ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita è morto all’età di 94 anni. A Marano firmò il Patto pro De Luca

119 Visite

De Mita era stato sottoposto a febbraio a un intervento chirurgico per la frattura di un femore a seguito di una caduta in casa. Era ricoverato nella casa di cura Villa dei Pini, dove stava seguendo un percorso di riabilitazione. Eletto per la prima volta alla Camera nel 1963, De Mita vi rimase per 30 anni di seguito. Divenne vicesegretario della Dc nel 1969 e poi segretario il 6 maggio 1982. Per sette anni rimase leader del partito, fino al 1989, e per un anno fu anche capo del governo. Dal 2014 era sindaco di Nusco. A Marano, qualche anno fa, sottoscrisse il patto con De Luca, il famoso Patto di Marano, mediante il quale numerosi centristi, che in precedenza avevano sostenuto l’ex presidente della Regione Caldoro, si spostarono su De Luca.